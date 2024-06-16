الجيش الإسرائيلي سيطبق توقفا محليا وتكتيكيا للأنشطة العسكرية في مناطق بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه سيطبق “توقفا محليا وتكتيكيا للأنشطة العسكرية” في مناطق بقطاع غزة للسماح بتدفق المزيد من المساعدات بعد أن حذرت منظمات الإغاثة الدولية من أزمة إنسانية متزايدة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن النشاط العسكري سيتوقف اعتبارا من الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش إلى 16:00 بتوقيت غرينتش يوميا (بين الساعتين الثامنة صباحا والسابعة مساء بالتوقيت المحلي) على طول الطريق المؤدي من معبر كرم أبو سالم إلى طريق صلاح الدين ثم إلى الشمال، وتابع أن هذا القرار سيظل ساريا حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري أن إسرائيل لن تنجح في تحرير كل المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعمليات عسكرية.