“القيادة” تهنئ رئيس جنوب أفريقيا بمناسبة إعادة انتخابه

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس “سيريل رامافوزا” رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، بمناسبة إعادة انتخابه لمدة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار، مشيداً بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبهذه المناسبة بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة للرئيس “سيريل رامافوزا”، معبراً عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.