الرئيس التايواني: الصين تعد ضم تايوان و”القضاء عليها” قضية قومية كبيرة

قال رئيس تايوان لاي تشينغ-ته، الأحد، إن الصين تعد ضم تايوان و”القضاء عليها” قضية قومية كبيرة، وحث الطلاب في الأكاديمية العسكرية الرئيسية على ضرورة أن يعرفوا عدوهم ولا يستسلموا للروح الانهزامية.

ويواجه لاي منذ توليه منصبه الشهر الماضي هجمات مستمرة على شخصه من الصين التي تعتبر تايوان أرضا تابعة لها، إذ تصفه بكين بأنه “انفصالي”، فيما أجرت الصين مناورات حربية حول تايوان بعد فترة وجيزة من تنصيبه.

ويقول لاي إن شعب تايوان هو وحده الذي يمكنه تقرير مستقبله، وعرض مرارا إجراء محادثات مع بكين، لكنه لم يلق أي استجابة لطلبه.