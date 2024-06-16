يورو 2024.. بولندا تواجه هولندا اليوم بدون ليفاندوفسكي

تواجه بولندا، في مباراتها الافتتاحية ببطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم، اليوم الأحد منتخب هولندا مع غياب نجمها المهاجم روبرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة.

ويغيب ليفاندوفسكي (35 عاما)، والذي سجل 82 هدفا في 150 مباراة دولية، عن المباراة بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكنه سيجلس على مقاعد البدلاء وقد يشارك مع بولندا أمام النمسا وفرنسا ضمن المجموعة الرابعة أيضا.

وقال لاعب الوسط والقائد البديل بيوتر جيلينسكي، يوم السبت، بعد التدريب في هامبورغ حيث تقام المباراة “من المؤسف أن ليفاندوفسكي لا يستطيع مساعدتنا في هذه المباراة، إنه لاعب من طراز عالمي رفيع وسنفتقده، لكن سواء كنت أنا أو زملائي في الفريق، سنبذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف المنشود وهو الفوز”.