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16 يونيو 2024

يورو 2024.. مدرب إيطاليا: يجب أن نكون أكثر شراسة عندما نواجه إسبانيا

رياضة
يورو 2024.. مدرب إيطاليا: يجب أن نكون أكثر شراسة عندما نواجه إسبانيا

قال لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا عقب الفوز 2-1 على ألبانيا أمس السبت، في بداية مشوار الفريقين ببطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا، إنّ المنتخب الإيطالي يجب أن يكون أكثر شراسة وحسما عندما يواجه إسبانيا.

وبعد أن اهتزت شباكها خلال 23 ثانية من صفارة البداية، ردت إيطاليا حاملة اللقب بهدفين خلال أول 16 دقيقة ولم تسمح لألبانيا سوى بعدد ضئيل من الفرص حتى الدقائق الأخيرة المثيرة التي سعت ألبانيا خلالها بقوة للتعادل.

وقال سباليتي إن فريقه أظهر شخصية عبر العودة بعد التأخر المبكر، واستعرض روحا جماعية ستفيد المنتخب بشكل جيد إذا تأهل من دور المجموعات.

وقال للصحفيين “نحن بحاجة إلى إظهار التقدير للرغبة في المحاولة واللعب حتى عندما تصبح الأمور صعبة”.

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