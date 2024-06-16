موجهاً الشكر للقيادة.. “السيسي” يشيد بما شهده من حسن تنظيم مناسك الحج

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بما شهده ولمسه من حسن التنظيم لمناسك الحج، والخدمات المقدمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة، في أجواء روحانية عامرة بالأمن والأمان وفي طمأنينة ويسر.

وكتب فخامته في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم: “أتوجه بجزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة أداء فريضة الحج لهذا العام”.