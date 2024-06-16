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فريق التحرير

16 يونيو 2024

الفلكي خالد الزعاق: عيد الأضحى سيعود إلى الشتاء في عام 2039

حج 2024
الفلكي خالد الزعاق: عيد الأضحى سيعود إلى الشتاء في عام 2039

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق، في فيديو نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، إن أعياد المسلمين هما عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك، والفارق بينهما 70 يومًا تقريبًا.

وأضاف الزعاق أن عيد الأضحى سمي بعيد النحر؛ لأن الله أمَر سيدنا إبراهيم عليه السلام بأن يضحي بكبش بدل أن ينحر ابنه، ويسمى في الشام والسودان ومصر والمغرب العربي بـ”العيد الكبير”، وأهل الخليج يسمونه بـ”عيد الحجاج”.

وتابع، أن عيد الأضحى المبارك يطوف على الفصول الأربعة كل 33 سنة، ففي العام 1412هـ الموافق 1992 ميلادية جاء في عز القيظ، وفي العام 1426هـ الموافق 2006 ميلادية كان في وقت الشتاء، وعُدنا من جديد هذا العام في وقت القيظ ليعود في العام 2039 بمشيئة الله للشتاء.

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