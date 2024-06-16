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فريق التحرير

16 يونيو 2024

السلطات المصرية تنفي ظهوره بالساحل الشمالي.. ماذا تعرف عن حوت الأوركا القاتل؟

منوعات
السلطات المصرية تنفي ظهوره بالساحل الشمالي.. ماذا تعرف عن حوت الأوركا القاتل؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد وجود قاتل على الشاطئ في الساحل الشمالي داخل مصر، واعتقد بعضهم أن الحوت الذي ظهر في الفيديو هو حوت الأوركا

ومن جانبه نفى مدير إدارة البيئة في محافظة مطروح المصرية، طاهر السنيني ظهور حوت قاتل على شواطئ الساحل الشمالي أمام قرية ماريتا

وأشار إلى أن الفيديو المتداول “غير حقيقي”، ولا يوجد أي بلاغ بشأن الحوت المزعوم، متابعًا: “من الممكن أن يكون الفيديو المتداول قديما، أو تم تصويره في مكان آخر غير الساحل الشمالي”.

يُذكر أن حوت الأوركا له جسم قوي، يبلغ متوسط طول الإناث حوالي 8.5 م، بوزن يقارب 7.5 طن، أما الذكور فيصل طولها إلى 9.8 م، بوزن يقارب 10 أطنان.

وتضم الحيتان القاتلة 3 أنواع رئيسية، ألا وهي الأوركا البعيد، الأوركا المقيم، الأوركا العابر.

اشتهر بلقب “الحوت القاتل”، بسبب أسنانه التي يبلغ عددها نحو 45، وطول كل سنّ ما يقارب الـ8 سنتمترات، وهي مصممة لتمزيق فريستها.

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