ظهير الهلال “سعود عبدالحميد” على رادار ثلاثة فرق أوروبية

أكد الصحفي الإيطالي “رودي غاليتي” المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، أن فريقيْ أستون فيلا ونوتنغهام فورست، إضافة إلى تولوز الفرنسي، أبدوا اهتمامهم بضم الظهير الأيمن لنادي الهلال، اللاعب الدولي سعود عبدالحميد.

وأوضح الصحفي الإيطالي، عبر حسابه في منصة “إكس”، أن الاتصال الأول بين عبدالحميد والأندية الراغبة في ضمه قد تم بالفعل؛ مشيرًا إلى أن اللاعب منفتح على خوض تجربة في أوروبا بعد تألقه مع الهلال.

ويرتبط عبدالحميد البالغ عمره 24 عامًا، بعقد مع الهلال حتى يونيو 2025، وهو عامل قد يسهل عملية انتقاله هذا الصيف، لأن الهلال سيضطر لبيعه في حال أصر اللاعب على الرحيل.

وفي حال استمرار عبدالحميد مع الهلال لموسم إضافي دون تمديد عقده، فسيكون بمقدور اللاعب التوقيع لأي ناد يريده في يناير المقبل، دون الرجوع إلى إدارة الهلال والتي لن تحصل حينها على أي مقابل مادي من الصفقة.