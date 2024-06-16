يُقدر بـ250 مليون يورو سنوياً.. أديداس تُحقق في قضية فساد في الصين

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، الأحد، أن شركة أديداس الألمانية لصناعة المعدات والألبسة الرياضية، تُحقق في قضية فساد واسعة النطاق في الصين تقدر قيمتها بـ”ملايين اليورو” ويشتبه بأن موظفين محليين يعملون لدى المجموعة قاموا بها.

وقالت الصحيفة إنّ رسالة كتبها “موظفو أديداس-الصين” توجّه اتهامات إلى العديد من الموظفين الصينيين بالإسم، بينهم مسؤول تنفيذي في قسم ميزانية التسويق في الشركة، وتقدّر الوثيقة التي تم تداولها هذا الشهر في الصين على شبكة التواصل شياو هونغشو التي تعادل إنستغرام، هذا المبلغ بـ250 مليون يورو سنوياً.

ولم يعد بالإمكان مشاهدة هذه الرسالة على المنصة، غير أن نسخة مفترضة منها تُستخدم في عدة حسابات، وتتهم الوثيقة التي نقلتها فاينانشال تايمز، موظفين في أديداس بالحصول على رشاوى من مقدّمي خدمات مفوّضين من قبل المجموعة.

واتُهم مسؤول في أديداس، الصين، بتلقي “مبالغ نقدية تقدر بالملايين من المورّدين، فضلاً عن ممتلكات بينها عقارات”.