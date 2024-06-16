الصحة تُحذر ضيوف الرحمن من التعرض لأشعة الشمس

دعت وزارة الصحة، حجاج بيت الله الحرام، إلى ضرورة الابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها، في أثناء أداء مناسكهم بمشعر منى، وأداء نُسك رمي الجمرات، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية.

كما حذرت الصحة ضيوف الرحمن من أخطار التعرض لأشعة الشمس، وبخاصة في وقت الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساًء، حيث يتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة.

وشددت الوزارة على أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الحجاج، مُطالبة الحجاج باستخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم.