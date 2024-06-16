ضبط 17 مخالفًا لنظام البيئة في عدد المناطق خلال أسبوع

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة رعي بمحمية الملك سلمان الملكية ومخالفا لنظام البيئة لإشعاله النار في أراضي الغطاء النباتي في منطقة حائل.

كما ضبطت مخالفا لنظام البيئة لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة برمي مخلفات صناعية في غير الأماكن المخصصة لها في المنطقة الشرقية ومخالفين لنظام البيئة لتخزينهما وبيعهما فحما محليا و5 آخرين لاستغلالهما الرواسب في منطقة مكة المكرمة، ومخالفا لنظام البيئة لتخزينه حطبا محليا في منطقة الرياض.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في منطقة تبوك.

فيما تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.