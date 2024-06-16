سجن بريطاني يمنع ارتداء قميص فرق كرم القدم.. ما علاقة بطولة أمم أوروبا؟

أثار منع سلطات سجن بلمارش البريطانية النزلاء من ارتداء قمصان فرق كرة القدم المختلفة خلال بطولة أمم أوروبا جدلًا واسعًا داخل المملكة المتحدة.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن سلطات السجن قالت إن قرار منع النزلاء من ارتداء قمصان فرق كرم القدم خلال بطولة أمم أوروبا بسبب مخاوف من اندلاع أعمال عنف بينهم.

وأوضحت سلطات سجن بلمارش إنهم اتخذوا هذه الخطوة خوفًا من وقوع اشتباكات بين السجناء الإنجليز والاسكتلنديين.

وقال متحدث باسم خدمة السجون: “لا يُسمح للسجناء بارتداء قمصان كرة القدم ولا يمكنهم مشاهدة المباريات إلا إذا حصلوا على الحق في الحصول على تلفزيون في زنزانتهم، وأن يكون ذلك خارج وقت العمل أو التعليم”.

وأوضحت سلطات السجن أن المخاوف من احتمال اندلاع اشتباكات خلال اللعب مع فرق ألبانيا، حيث ينحدر أكثر من 1300 سجين بريطاني منها.

من جانبها، أشارت “ديلي ميل” إلى أنه تم اتخاذ تدابير مماثلة في الماضي لتجنب الصراعات المحتملة بين السجناء.

وأوضحت أن هناك بعض الجون التي فرضت حظرًا على ارتداء قمصان كرة القدم، والملابس التي تحتوي علي كلمات أو إيماءات مسيئة أو بذيئة أو مهينة، وكذلك حظرت ارتداء النظارات الشمسية والسترات والملابس الشفافة.