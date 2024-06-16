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فريق التحرير

16 يونيو 2024

علاقات تاريخية وممتدة بين البلدين.. ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

محليات
علاقات تاريخية وممتدة بين البلدين.. ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك البحرين

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا، اليوم، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك.

وأشاد العاهل البحريني، بما شهده موسم الحج هذا العام من تنظيم متميز أسهم في تأدية المناسك بكل يسر وسهولة وأمان وطمأنينة.

وأعرب ولي العهد، عن شكره لجلالته على مشاعره النبيلة، سائلاً الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن الجميع صالح الأعمال.

وتتسم العلاقات التاريخية بين السعودية والبحرين باستمرارية التواصل والود والمحبة بين قيادتي وشعبي البلدين، وتشهد تطورًا مطردًا في كل المستويات انطلاقًا من الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بينهما تجاه مختلف القضايا.

وترجع أصول العلاقات بين السعودية والبحرين إلى الدولة السعودية الأولى (1745- 1818م) ثم الدولة السعودية الثانية (1840- 1891م)، وصولاً لأول لقاء جمع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بالشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

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