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17 يونيو 2024

ليفربول يجهز بديل محمد صلاح الموسم المقبل

رياضة
ليفربول يجهز بديل محمد صلاح الموسم المقبل

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تجهيز فريق ليفربول الإنجليزي بديل لمحمد صلاح تحسبا لرحيله في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول بنهاية الموسم المقبل، يونيو 2025 مع عدم التوصل لاتفاق حتى الآن من أجل تمديد عقده.

وأفاد الصحفي الإيطالي “نيك سيميرارو” أن نادي ليفربول يُراقب مستوى الإيطالي فيديريكو كييزا، لاعب نادي يوفنتوس، خلال فترة بطولة يورو 2024 رفقة منتخب إيطاليا.

ويراقب ليفربول وضع كييزا والمستوى الذي سيقدمه مع منتخب إيطاليا قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن التحرك للتعاقد معه حال رحيل محمد صلاح.

من جانبه، فإن يوفنتوس يرحب ببيع فيديريكو كييزا خلال الانتقالات الحالية في حال لم يمدد عقده، وذلك حتى لا يخسره مجانًا بعد نهاية الموسم المقبل.

 

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