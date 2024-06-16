ليفربول يجهز بديل محمد صلاح الموسم المقبل

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تجهيز فريق ليفربول الإنجليزي بديل لمحمد صلاح تحسبا لرحيله في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول بنهاية الموسم المقبل، يونيو 2025 مع عدم التوصل لاتفاق حتى الآن من أجل تمديد عقده.

وأفاد الصحفي الإيطالي “نيك سيميرارو” أن نادي ليفربول يُراقب مستوى الإيطالي فيديريكو كييزا، لاعب نادي يوفنتوس، خلال فترة بطولة يورو 2024 رفقة منتخب إيطاليا.

ويراقب ليفربول وضع كييزا والمستوى الذي سيقدمه مع منتخب إيطاليا قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن التحرك للتعاقد معه حال رحيل محمد صلاح.

من جانبه، فإن يوفنتوس يرحب ببيع فيديريكو كييزا خلال الانتقالات الحالية في حال لم يمدد عقده، وذلك حتى لا يخسره مجانًا بعد نهاية الموسم المقبل.