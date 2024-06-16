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16 يونيو 2024

التشكيل الرسمي لمباراة سلوفينيا والدنمارك في يورو 2024

رياضة
التشكيل الرسمي لمباراة سلوفينيا والدنمارك في يورو 2024

أعلن المدرب السلوفيني ماتياز كيك، المدير الفني لمنتخب سلوفينيا، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة الدنمارك ضمن المجموعة الثالثة من يورو 2024.

ويصطدم منتخب سلوفينيا بنظيره منتخب الدنمارك في أول الجولات في المجموعة الثالثة في يورو 2024.

وتضم المجموعة الثالثة من يورو 2024 كلًا من إنجلترا وصربيا والدنمارك إضافة إلى منتخب سلوفينيا.

ويتكون تشكيل سلوفينيا من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: زان كارنيكنيك – دركوزيتش – جاكا بيجول – إريك يانزا.

خط الوسط: ستوناجوفيتش – آدم تشيرين – ماكس إلسنيك – يان مالكار.

خط الهجوم: آندراز سبورار – سيسكو.

على الجانب الآخر، كشف هيولماند، المدير الفني لمنتخب الدنمارك، عن التشكيل الذي سيواجه سلوفينيا في الجولة الافتتاحية.

ويأتي تشكيل الدنمارك مكون من:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل.

خط الدفاع: آندرسين – كريستنسن – فيسترجارد.

خط الوسط: أليكسندر باه – هيولماند – هويبرج – كريستيانسن – إيريكسن.

خط الهجوم: ويند – هويلوند.

 

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