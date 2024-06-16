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16 يونيو 2024

التفاصيل الكاملة لإطلاق الشرطة الألمانية على مشجع في اليورو

رياضة
التفاصيل الكاملة لإطلاق الشرطة الألمانية على مشجع في اليورو

قامت الشرطة الألمانية بإطلاق النار على رجل كان يحمل فأسا وقنبلة حارقة في “هامبورج” وتحديدا منطقة المشجعين، وذلك قبل انطلاق مباراة بولندا وهولندا، المقامة حاليا في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، على ملعب فولكسبارك في الجولة الأولى.

ونقلا عن شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، فإن الرجل بدأ في تهديد المشجعين في شارع “ريبربان”، وهو طريق رئيسي في منطقة سانت باولي في هامبورج.

وسريعا ما اتجهت الشرطة الألمانية إلى مكان الحادث، حيث بدأت أولاً في استخدام رذاذ الفلفل في مواجهة الرجل قبل اللجوء لاحقا إلى خيار إطلاق النار.

وبدأ الأمر بطلقة تحذيرية ولكنّ الرجل لم يستجب مما أضطر الشرطة لتوجيه عدة طلقات نحوه ليسقط على الأرض مصاباً بجروح خطيرة.

وأكدت شرطة هامبوج في بيان لها أن الرجل يتلقى العلاج الطبي دون تقديم مزيد من التفاصيل.

 

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