جاكبو أفضل لاعب في مباراة هولندا وبولندا

قررت اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي ا اختيارلنجم كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا أفضل لاعب في مباراة بولندا التي انتهت بفوز الطواحين بنتيجة 2-1 في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب “فولكسبارك”، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024” المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو الجاري.

جاءت أهداف المباراة عن طريق أدم بوكسا لصالح منتخب بولندا في الدقيقة 16، قبل أن يعود فريق هولندا بهدفين عن طريق كودي جاكبو، وفاوت فيخهورست بالدقيقتين 29، و83 على التوالي.