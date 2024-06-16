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فريق التحرير

16 يونيو 2024

7 مزايا “ذكاء اصطناعي” في هواتف آيفون نظام iOS 18

منوعات
7 مزايا “ذكاء اصطناعي” في هواتف آيفون نظام iOS 18 هواتف أبل

مع إطلاق نظام iOS 18، تُقدم آبل دفعة قوية من قدرات الذكاء الاصطناعي لهواتف آيفون، تحت مظلة مبادرة “Apple Intelligence”، والتي تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في مختلف جوانب تجربة المستخدم.

أهم الميزات التي ستُثري هواتف آيفون

1. الإشعارات الذكية:

  • فرز الإشعارات وتحديد الأكثر أهمية: ستقوم ميزة “Apple Intelligence” بفرز إشعاراتك وعرض الأكثر أهمية في أعلى القائمة، لضمان عدم تفويت أي رسالة أو تحديث مهم.
  • ملخصات الإشعارات: ستحصل على نظرة سريعة على الإشعارات الطويلة، مع عرض التفاصيل الرئيسية مباشرة على شاشة القفل، مثل ما يحدث في الدردشات الجماعية.
  • وضع “تقليل المقاطعات”: يمنحك هذا الوضع تركيزًا أفضل أثناء العمل، حيث يعرض فقط الإشعارات الأكثر إلحاحًا، مثل رسائل استلام الأطفال من المدرسة.

2. أدوات الكتابة الإبداعية:

  • إعادة كتابة النصوص: تتيح لك هذه الميزة إعادة صياغة النصوص وتغيير أسلوبها ليناسب احتياجاتك.
  • التدقيق اللغوي: تدقيق النصوص لغويًا وإملائيًا مع اقتراحات للتحسين.
  • تلخيص النصوص: تلخيص النصوص في فقرات قصيرة أو نقاط رئيسية أو جداول.

3. إنشاء الصور من النصوص:

  • أداة “Image Playground”: تتيح لك إنشاء صور مبتكرة وفريدة من نوعها من خلال النصوص، مع إمكانية الاختيار بين ثلاثة أنماط: الرسوم المتحركة، الرسوم التوضيحية، والرسومات.
  • الاندماج مع تطبيقات آبل: سهولة مشاركة الصور المُنشأة عبر تطبيقات آبل مثل الرسائل.
  • الاقتراحات الذكية: تقديم اقتراحات لإنشاء صور تناسب سياق المحادثة أو النص المكتوب.

4. رموز Genmoji التعبيرية المخصصة:

  • إنشاء رموز تعبيرية مميزة: وصف مشاعرك وأفكارك بدقة أكبر من خلال رموز تعبيرية تُنشأ خصيصًا لك.
  • استخدام صور أصدقائك وعائلتك: إنشاء رموز Genmoji من صور أصدقائك وعائلتك.
  • مشاركة رموز Genmoji: مشاركة رموز Genmoji في الرسائل النصية أو كملصقات أو رموز رد تفاعلية.

5. تحسينات تطبيق الصور:

  • عرض الصور المُبسّط: عرض الصور في شبكة سهلة الاستخدام مع إمكانية الاختيار بين العرض حسب السنة أو الشهر أو عرض جميع الصور.
  • “المجموعات” و “الذكريات”: تثبيت المجموعات المفضلة لديك وتخصيص ما يظهر من الصور حسب أهميتها.
  • البحث باستخدام اللغة الطبيعية: البحث عن الصور باستخدام عبارات طبيعية مثل “صور ماما وهي ترتدي فستانًا أحمر”.
  • البحث في الفيديو: العثور على لحظات محددة في مقاطع الفيديو والانتقال مباشرةً إليها.
  • أداة “تنظيف”: إزالة الأشياء المشتتة في الخلفية من الصور دون التأثير في الموضوع الرئيسي.
  • إنشاء الذكريات: إنشاء عرض شرائح تفاعلي للذكريات باستخدام الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى.

6. تعزيز قدرات المساعد سيري:

  • فهم أفضل للغة الطبيعية: إجراء محادثات أكثر سلاسة وفعالية مع سيري.
  • السياق المترابط: الحفاظ على سياق المحادثة من طلب إلى آخر.
  • الدمج مع نظام التشغيل: تقديم المساعدة في استخدام أجهزة آبل والإجابة على أسئلة حول منتجاتها.
  • “الوعي بما هو على الشاشة”: طرح أسئلة حول ما يظهر على شاشة جهازك للتفاعل معه بشكل مباشر.
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