أكثر من 97 ألف رأس من الماشية و40 ألف ذبيحة في أول أيام عيد الأضحى بالرياض

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

16 يونيو 2024

أكثر من 97 ألف رأس من الماشية و40 ألف ذبيحة في أول أيام عيد الأضحى بالرياض

محليات
أكثر من 97 ألف رأس من الماشية و40 ألف ذبيحة في أول أيام عيد الأضحى بالرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ارتفاع عدد المذبوحات بمسالخ منطقة الرياض، والمسالخ الثابتة بمدينة الرياض، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغ العدد الإجمالي للمذبوحات حتى الرابعة من عصر يوم العيد (40,666) رأسًا من الماشية بمختلف أنواعها، الضأن، والماعز، والأبقار، والجِمال.

جاء ذلك في التقرير اليومي لفرع الوزارة بمنطقة الرياض؛ لرصد أنشطة وإحصائيات المسالخ والأسواق في المنطقة، وفي مدينة الرياض خلال موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

وأوضحت الوزارة، أن جولات الفرع الرقابية في مسالخ المنطقة، بلغت (87) جولة، شهدت إتلافًا كليًا لـ (28) رأسًا من الماشية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، بالإضافة إلى (2,003) إتلافات جزئية، كما سجّلت (14) إنذارًا، و(3) مخالفات، في مواجهة مخالفي اشتراطات وضوابط الصحة العامة والسلامة.

وأكدت الوزارة، وفرة المواشي في أسواق منطقة ومدينة الرياض؛ حيث بلغ إجمالي عدد المواشي بالأسواق (97,124) رأسًا من الماشية، شملت (81,285) رأسًا من الضأن، و(14,755) رأسًا من الماعز، و(1,021) رأسًا من الجِمال، و(63) رأسًا من الأبقار، مضيفة أن عدد الأحواش والحظائر في أسواق منطقة الرياض، بلغ (4,747) حوشًا وحظيرة، إضافة إلى (6,366) جلابة، كما استقبلت نقاط بيع المواشي المؤقتة في مدينة الرياض، (21,634) رأسًا من الأضاحي، عبر (493) حظيرة.
وأشارت إلى أن الفرق الفنية للفرع، قامت بـ (84) جولة رقابية، و(252) زيارة على أسواق المنطقة؛ سجّلت من خلالها (28) إنذارًا، و(29) مخالفة، بالإضافة إلى تقديم (6) بلاغات، في مواجهة عددٍ من المخالفين لاشتراطات وضوابط الصحة العامة والسلامة.

وأكد فرع الوزارة بمنطقة الرياض، جاهزيته لمواكبة الطلب المتزايد على أسواق المواشي والمسالخ في منطقة ومدينة الرياض، من خلال فرقه الفنية المنتشرة، التي تعمل على مدار اليوم خلال أيام العيد؛ حرصًا على سلامة وصحة ما تقدمه تلك الأسواق للمواطنين والمقيمين، للحفاظ على صحتهم، من خلال التشديد على المنشآت والأفراد بالأسواق والمسالخ، للتقيد بالضوابط والاشتراطات المعلنة.

تابعنا: