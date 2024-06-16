عقدت وزارة الداخلية اليوم المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج عام 1445هـ للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بمشاركة المتحدثين الرسميين لوزارات الحج والعمرة، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية.