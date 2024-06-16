عقدت وزارة الداخلية اليوم المؤتمر الصحفي اليومي لموسم حج عام 1445هـ للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بمشاركة المتحدثين الرسميين لوزارات الحج والعمرة، والصحة، والنقل والخدمات اللوجستية.

وأعلن متحدث الداخلية اكتمال عمليات نقل الحجاج في رحلة المشاعر المقدسة بنجاح.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب: “أبطال الأمن يضربون أروع الأمثلة بالإخلاص في أداء مهامهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر وتوجيهاتهم بالمحافظة على أمن وسلامة الحجاج”.

وأضاف: “مركز 911 استقبل أكثر 78 ألف مكالمة خلال يوم العيد و تمت معالجتها”.

وأكمل: “نشكر وزارة الإعلام على ما بذلته من جهود إعلامية مميزة في تغطية موسم الحج ونقل هذه المناسبة العظيمة إلى أصقاع الأرض”.