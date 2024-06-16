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فريق التحرير

16 يونيو 2024

القبض على 50 مشجعا إيطاليا يحملون عبوات ناسفة قبل مباراة ألبانيا في يورو 2024

رياضة
القبض على 50 مشجعا إيطاليا يحملون عبوات ناسفة قبل مباراة ألبانيا في يورو 2024

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اعتقال قوات الشرطة الألمانية نحو 50 مشجعًا إيطاليًا قبل مباراة ألبانيا بالأمس في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” المقامة حاليًا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن 50 مشجعًا إيطاليا تم تقديمهم للمحاكمة في ألمانيا بعد اعتقالهم بالأمس بتهمة التخطيط لمهاجمة مجموعة من المشجعين المنافسين (منتخب ألبانيا)، بالسكاكين وقنابل المولوتوف.

وأوضح التقرير أن المشجعين الإيطاليين قاموا بتغطية وجوههم لعدم التعرف على هويتهم وكانوا يحملون السكاكين وأدوات حادة وعبوات ناسفة محلية الصنع كانوا يستعدون لمهاجمة جماهير ألبانيا بها.

 

وفاز منتخب إيطاليا على حساب ألبانيا 2-1 ما دفع الطليان لتصدر المجموعة مبكرًا قبل القمة المرتقبة أمام كرواتيا المقرر اقامتها الأربعاء على ملعب فولكس بارك ستاديون في هامبورج.

 

وحصد منتخب إيطاليا أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة الذي يدافع عن لقبها بعدما حققه في 2021، ويحتل المركز الثاني خلف إسبانيا التي اكتحت كرواتيا اليوم 3-0.

 

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