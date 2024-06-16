التعادل يحسم مواجهة سلوفينيا ضد الدنمارك في يورو 2024

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة منتخبي سلوفينيا ونظيره الدنمارك، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الأحد على ملعب مرسيدس بنز أرينا، فى مدينة شتوتجارت الألمانية، في أولى مباريات المجموعة الثالثة فى بطولة كأس أمم أوروبا ” يورو 2024″.

جاء الهدف الأول للدنمارك عبر نجم مانشستر يونايتد كريستيان إريكسن في الدقيقة 17، والذي يخوض أولى مبارياته في البطولة بعد الأزمة الشهيرة التي تعرض لها في يورو 2020 قبل 3 سنوات التي أقيمت في 2021 بعدما سقط على أرض الملعب نتيجة مشكلة في القلب.

وفي الشوط الثاني، إريك جانزا للمنتخب السلوفيني في الدقيقة 77 من عمر المباراة.