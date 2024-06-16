التشكيل الرسمي لقمة صربيا وإنجلترا في يورو 2024

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبى صربيا ضد إنجلترا التشكيل الرسمي للقمة المرتقبة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب فيلتينس أرينا بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، فى الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو القادم.

وجاء تشكيل منتخب صربيا كالتالي:

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: فيليكوفيتش، ميليكوفيتش، بافلوفيتش.

خط الوسط: ريفكوفيتش، ميلينكوفيتش سافيتش، جوديليج، لوكيتش، كوستيتش.

خط الهجوم: فلاهوفيتش، ميتروفيتش

بينما جاء تشكيل منتخب إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، جويهي، تريبير.

خط الوسط: ألكسندر أرنولد، بيلينجهام، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، هاري كين، فيل فودين