التحدي الأكبر للحجاج.. ما هو الإجهاد الحراري وطريقة تجنبه؟

في موسم الحج، يواجه الحجاج العديد من التحديات، لعلّ الإجهاد الحراري من أبرزها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في تلك الفترة.

ما هو الإجهاد الحراري؟

يحدث الإجهاد الحراري عندما لا يستطيع الجسم تنظيم حرارته الداخلية بسبب التعرض لدرجات حرارة مرتفعة أو بذل مجهود بدني شاق في بيئة حارة.

وهناك ثلاثة أنواع للإجهاد الحراري:

الإنهاك الحراري:

وهو أخفّ أنواع الإجهاد الحراري، وتشمل أعراضه التعرق الشديد، والدوار، والصداع، والغثيان، والتعب.

إجهاد الحرارة:

وهو حالة أكثر خطورة من الإنهاك الحراري، وتشمل أعراضه ارتفاع درجة حرارة الجسم، والارتباك، وفقدان الوعي.

ضربة الشمس:

وهي حالة طبية طارئة قد تهدد الحياة، وتشمل أعراضها ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل كبير، والتغيرات في السلوك، والنوبات، وفقدان الوعي.

التحدي الأكبر للحجاج:

يُعدّ الإجهاد الحراري تحديًا كبيرًا للحجاج لعدة أسباب:

الازدحام: يتواجد ملايين الحجاج في أماكن محدودة، ممّا يزيد من الشعور بالحرارة والتعرق.

النشاط البدني: يبذل الحجاج مجهودًا بدنيًا كبيرًا خلال مناسك الحج، ممّا يُجهد الجسم ويُزيد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري.

الحالة الصحية: قد يكون بعض الحجاج أكثر عرضة للإجهاد الحراري بسبب أمراض مزمنة أو الأدوية التي يتناولونها.

العمر: يكون كبار السن والأطفال أكثر عرضة للإجهاد الحراري.

كيف نتجنب الإجهاد الحراري؟

للتغلب على تحدي الإجهاد الحراري، يجب على الحجاج اتباع النصائح التالية: