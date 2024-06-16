لقاء أخوي بين ولي العهد والرئيس السيسي في مشعر منى

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الرئيس عبدالفتاح السيسي في مشعر منى اليوم.

وصباح اليوم، أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسن تنظيم السلطات السعودية مناسك الحج، والخدمات المقدَّمة لملايين الحجاج وتيسير أمورهم كافة.

وأدى الرئيس السيسي فريضة الحج لهذا العام، وأعرب في تدوينة على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، عن «جزيل الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال بالمملكة».