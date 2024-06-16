من يتناول اللحوم أكثر الرجال أم النساء؟.. دراسة تحسم الجدل

حسمت دراسة حديثة الجدل حول من يتناول اللحوم أكثر الرجال أم النساء.

تُقدم هذه الدراسة مساهمة هامة في فهمنا للعوامل التي تؤثر على السلوكيات الغذائية، وتُشير إلى أهمية اتباع نهج مُستهدف في الجهود المبذولة لتقليل استهلاك اللحوم، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والثقافية والنفسية التي تُشكل هذه السلوكيات.

ربطت الدراسة بين جنس الشخص وميله لتناول اللحوم، حيث يميل الرجال بشكل عام إلى استهلاك كميات أكبر من اللحوم مقارنة بالنساء.

تزداد وضوح هذه العلاقة في الدول ذات المستويات العالية من التنمية والمساواة بين الجنسين، مع بعض الاستثناءات.

تشير الدراسة إلى أن العوامل الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك “الضغط الاجتماعي” على الرجال، تلعب دورًا في تفسير هذه الظاهرة.

يُعد استهلاك اللحوم عاملًا هامًا في تغير المناخ، ونقص المياه النظيفة، وازدياد خطر الإصابة بالأمراض، مما يدعو إلى خفض استهلاكه.

تُقدم الدراسة دليلاً على ضرورة تصميم برامج توعية وتدخلات مُستهدفة تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الجنسين والعوامل الاجتماعية والثقافية، مع تعزيز البدائل الغذائية النباتية.

اعتمدت الدراسة على بيانات من 28 ألف شخص من 23 دولة.

لم تقدم الدراسة إجابة قاطعة على أسباب ميل الرجال لتناول المزيد من اللحوم، لكن طرحت بعض الفرضيات.

تُعد الحاجة إلى المزيد من الأبحاث لفهم هذه العلاقة بشكل أعمق ضرورية.