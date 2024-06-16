من يتناول اللحوم أكثر الرجال أم النساء؟.. دراسة تحسم الجدل

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

16 يونيو 2024

من يتناول اللحوم أكثر الرجال أم النساء؟.. دراسة تحسم الجدل

منوعات
من يتناول اللحوم أكثر الرجال أم النساء؟.. دراسة تحسم الجدل

حسمت دراسة حديثة الجدل حول من يتناول اللحوم أكثر الرجال أم النساء.

تُقدم هذه الدراسة مساهمة هامة في فهمنا للعوامل التي تؤثر على السلوكيات الغذائية، وتُشير إلى أهمية اتباع نهج مُستهدف في الجهود المبذولة لتقليل استهلاك اللحوم، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والثقافية والنفسية التي تُشكل هذه السلوكيات.

ربطت الدراسة بين جنس الشخص وميله لتناول اللحوم، حيث يميل الرجال بشكل عام إلى استهلاك كميات أكبر من اللحوم مقارنة بالنساء.

تزداد وضوح هذه العلاقة في الدول ذات المستويات العالية من التنمية والمساواة بين الجنسين، مع بعض الاستثناءات.

تشير الدراسة إلى أن العوامل الاجتماعية والثقافية، بما في ذلك “الضغط الاجتماعي” على الرجال، تلعب دورًا في تفسير هذه الظاهرة.

يُعد استهلاك اللحوم عاملًا هامًا في تغير المناخ، ونقص المياه النظيفة، وازدياد خطر الإصابة بالأمراض، مما يدعو إلى خفض استهلاكه.

تُقدم الدراسة دليلاً على ضرورة تصميم برامج توعية وتدخلات مُستهدفة تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين الجنسين والعوامل الاجتماعية والثقافية، مع تعزيز البدائل الغذائية النباتية.

اعتمدت الدراسة على بيانات من 28 ألف شخص من 23 دولة.

لم تقدم الدراسة إجابة قاطعة على أسباب ميل الرجال لتناول المزيد من اللحوم، لكن طرحت بعض الفرضيات.

تُعد الحاجة إلى المزيد من الأبحاث لفهم هذه العلاقة بشكل أعمق ضرورية.

تابعنا: