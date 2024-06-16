إنجلترا يفوز بصعوبة على صربيا في يورو 2024

فاز منتخب إنجلترا ضد صربيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء، الأحد، على ملعب فيلتينس أرينا بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، فى الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو القادم.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم بيلينجهام لاعب ريال مدريد في الدقيقة 13 من عمر اللقاء برأسية نارية منحت منتخب إنجلترا نقاط اللقاء.

بهذه النتيجة تواجد منتخب إنجلترا في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار وحيد وتسجيل هدف والحفاظ على سجله خالي من الأهداف.

بينما تواجد منتخب صربيا في مذيلة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد صفر من النقاط إثر هزيمته وخلف كل من الدنمارك وسلوفينيا اللذين تعادلا إيجابيًا وحجزا المركزين الثاني والثالث بالترتيب