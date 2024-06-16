ظاهرة عزوف الشباب عن المناسبات الاجتماعية.. “الوئام” ترصد الأسباب

عبدالعزيز ابراهيم – حفر الباطن

أسئلة حساسة قد يواجهها الشخص في المناسبات الاجتماعية لذلك تشهد بعضها عزوف كثير من الشباب والفتيات.

وقد يشعر بعض الشباب والفتيات بالقلق من التعرض لأسئلة محرجة حول حياتهم الشخصية، مثل أسئلة عن الزواج أو العمل أو الإنجاب.

“الوئام” استطلعت آراء عدد من الشباب حول هذه القضية الاجتماعية، حيث قال مساعد العنزي إن هناك أمورا خاصة لا يسمح لشخص بأن يتحدث فيها كالوظيفة والزواج.

من جانبه، قال خالد الشمري إن الانطوائية أحد أسباب تخوف البعض من الأسئلة، موضحا أن على العائلة مسؤولية كبيرة لأنها أحد الأسباب، ولا بد من وجود ثقة عالية ودافع معنوي.

وروى زبن الخلاوي تجربة شخصية له، قائلا إنه اضطر للانعزال عن بعض المجالس بسبب الأسئلة الجارحة حول أسباب تركه لإحدى الوظائف.

في السياق ،قال ماجد المطيري إنه يحاول دائما تجنب تجمعات الفكر غير الراقي.

وحول الأسباب العلمية، قال الدكتور سلمان بن مطلق بن غضيان المتخصص بعلم النفس الإرشادي إن عزوف الشباب والفتيات في الآونة الأخيرة عن المناسبات الاجتماعية يعود للتعلق المفرط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الذي يؤدي إلى الرغبة في عدم حضور هذه المناسبات والاكتفاء بعالمهم الافتراضي الذي يجدون فيه راحتهم.

كما أرجع أسباب العزلة أيضاً لإساءة فهم مايطرحه الشباب من مواضيع ولومهم عليها وغيرها.

وشدد على دور الأسرة الأول والمهم بالقضاء على هذه الظاهرة التي من الممكن أن تؤدي بتبعات نفسية خطيرة على الأبناء.