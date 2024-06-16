ظاهرة عزوف الشباب عن المناسبات الاجتماعية.. “الوئام” ترصد الأسباب

تابعنا:
جدول الأحداث
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
أهلاً بكم
تابعنا:
  • الكل
  • فعاليات
  • معارض
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

    DAYS
  • 5 - 14
    ديسمبر - ديسمبر

    مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024

    8:AM -12:45PM
Vision
برنامج جودة الحياة

برنامج جودة الحياة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج صندوق الاستثمارات العامة

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

برنامج التحول الوطني

برنامج التحول الوطني

برنامج الإسكان

برنامج الإسكان

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تنمية القدرات البشرية

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تحول القطاع الصحي

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

برنامج تطوير القطاع المالي

برنامج تطوير القطاع المالي

فريق التحرير

17 يونيو 2024

ظاهرة عزوف الشباب عن المناسبات الاجتماعية.. “الوئام” ترصد الأسباب

محليات
ظاهرة عزوف الشباب عن المناسبات الاجتماعية.. “الوئام” ترصد الأسباب

عبدالعزيز ابراهيم – حفر الباطن

أسئلة حساسة قد يواجهها الشخص في المناسبات الاجتماعية لذلك تشهد بعضها عزوف كثير من الشباب والفتيات.

وقد يشعر بعض الشباب والفتيات بالقلق من التعرض لأسئلة محرجة حول حياتهم الشخصية، مثل أسئلة عن الزواج أو العمل أو الإنجاب.

“الوئام” استطلعت آراء عدد من الشباب حول هذه القضية الاجتماعية، حيث قال مساعد العنزي إن هناك أمورا خاصة لا يسمح لشخص بأن يتحدث فيها كالوظيفة والزواج.

من جانبه، قال خالد الشمري إن الانطوائية أحد أسباب تخوف البعض من الأسئلة، موضحا أن على العائلة مسؤولية كبيرة لأنها أحد الأسباب، ولا بد من وجود ثقة عالية ودافع معنوي.

وروى زبن الخلاوي تجربة شخصية له، قائلا إنه اضطر للانعزال عن بعض المجالس بسبب الأسئلة الجارحة حول أسباب تركه لإحدى الوظائف.

في السياق ،قال ماجد المطيري إنه يحاول دائما تجنب تجمعات الفكر غير الراقي.

وحول الأسباب العلمية، قال الدكتور سلمان بن مطلق بن غضيان المتخصص بعلم النفس الإرشادي إن عزوف الشباب والفتيات في الآونة الأخيرة عن المناسبات الاجتماعية يعود للتعلق المفرط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الذي يؤدي إلى الرغبة في عدم حضور هذه المناسبات والاكتفاء بعالمهم الافتراضي الذي يجدون فيه راحتهم.

كما أرجع أسباب العزلة أيضاً لإساءة فهم مايطرحه الشباب من مواضيع ولومهم عليها وغيرها.

وشدد على دور الأسرة الأول والمهم بالقضاء على هذه الظاهرة التي من الممكن أن تؤدي بتبعات نفسية خطيرة على الأبناء.

تابعنا: