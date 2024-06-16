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فريق التحرير

17 يونيو 2024

خبير في الشأن الأمريكي لـ”الوئام”: اتفاقية واشنطن مع كييف تصعيد ضد موسكو

دوليات
خبير في الشأن الأمريكي لـ”الوئام”: اتفاقية واشنطن مع كييف تصعيد ضد موسكو

الوئام- خاص

وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفاقا أمنيا ثنائيا مدته 10 سنوات، يهدف إلى تعزيز دفاع أوكرانيا ضد الروس، وتقريب كييف من عضوية حلف شمال الأطلسي.

وقال مسؤولون إن الاتفاق، الذي وُقِّع على هامش قمة مجموعة السبع في إيطاليا، يهدف إلى إلزام الإدارات الأمريكية المستقبلية بدعم أوكرانيا، حتى لو فاز الرئيس السابق دونالد ترامب، في انتخابات الرئاسة، نوفمبر المقبل.

ويعد الاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة وأوكرانيا إطارا لجهد طويل الأمد للمساعدة في تطوير القوات المسلحة الأوكرانية، وبموجب الاتفاق، تؤكد واشنطن دعمها لدفاع كييف عن سيادتها وسلامة أراضيها، وسط تجدد تقدم روسيا على الجبهة الشرقية لأوكرانيا.

وعن الاتفاقية الأمنية بين أمريكا وأوكرانيا، يقول الدكتور مايكل مورجان، الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والاستراتيجية: “بالطبع هذه الاتفاقية الدفاعية الأمنية مرتبطة بالتصعيد الأمريكي أمام الدولة الروسية، وهذه الاتفاقية آخر مناورات الرئيس الأمريكي جو بايدن، في فترته الرئاسية الحالية ضد موسكو، وأيضا تعتبر بديلا عن مواجهة حلف شمال الأطلسي وأوروبا بشكل مباشر مع روسيا، والذي رفض الانخراط في تلك الحرب، حتى يتفادى حربا عالمية ثالثة، وأيضا حربا استنزافية مع روسيا، ما قد يؤدي إلى خسائر جمة للاتحاد الأوروبي، سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري”.

وبشأن تخصيص 50 مليار دولار من الأموال الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، يعتبر مايكل مورجان، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنه خطوة استفزازية لروسيا من ناحية، وأيضا محاولة لمساعدة أوكرانيا، بعيدا عن أموال المواطن الأمريكي الذي عانى بشكل كبير من الحرب اقتصاديا، كما تعالت أصوات المعارضة للإدارة، بعدم تخصيص أي أموال أخرى لتلك الحرب من أموال الشعب الأمريكي ودافعي الضرائب.

ويعتقد الخبير في الشأن الأمريكي أن رد روسيا سيكون في الحرب على أوكرانيا بشكل مباشر، عبر احتلال مناطق جديدة في أوكرانيا، وتهديد دول الجوار مثل بولندا.

 

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