“الصحة” تحذر ضيوف الرحمن من التعرض لأشعة الشمس من 11 صباحا حتى 4 مساء

طالبت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ضيوف الرحمن، بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس من الساعة 11 صباحاً وحتى 4 مساءً، والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.

ودعت الوزارة الحجاج، إلى تجنّب الإجهاد الحراري بحمل المظلة والإكثار من شرب الماء، مؤكدًا أن التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة ولفتراتٍ طويلة، يمثل خطر على الصحة.

ونصحت الوزارة بضرورة استخدم المظلة بشكل دائم لتجنب التعرض لأشعة الشمس والحرص على شرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم وعدم انتظار الشعور بالعطش، وكذلك تجنب المشي على الأسطح أو لمسها في أوقات الذروة.