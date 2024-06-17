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فريق التحرير

17 يونيو 2024

الأعلى منذ بدء موسم الحج.. منى ومكة يسجلان 49 درجة مئوية

محليات
الأعلى منذ بدء موسم الحج.. منى ومكة يسجلان 49 درجة مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع اليوم الإثنين، ارتفاع ملموس في درجات الحرارة، حيث قد تصل الحرارة العظمى إلى 49 درجة مئوية في الظل، وذلك في المشاعر المقدسة ومدينة مكة المكرمة، كأعلى درجات الحرارة منذ بدء الحج الحالي حتى اليوم.

وأوضح المركز في نشرة الأحوال الجوية، أن النظام الآلي للإنذار المبكر قد أصدر تنبيها باللون البرتقالي لارتفاع درجات الحرارة، متوقعاً أن تصل الحرارة إلى 49 درجة مئوية، ويبدأ هذا الإنذار من الساعة 10:00 صباح اليوم، ويستمر حتى الساعة 5:00 عصرا.

وتابع المركز: “في مشعر منى، ومدينة مكة المكرمة، قد تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة ظهيرة اليوم إلى 49 درجة مئوية، والصغرى 33 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تصل إلى 65%، وفي المدينة المنورة تصل درجة الحرارة العظمى إلى 46 درجة مئوية، والصغرى إلى 33 درجة، ونسبة الرطوبة المتوقعة 55% مع أجواء مستقرة”.

ودعا المركز، الحجاج إلى الابتعاد عن الإشعاع الشمسي بشكل مباشر في ساعات الذروة، وذلك من الساعة 11:00 صباحا وحتى الساعة 3:00 عصراً، مهيبا بجميع ضيوف الرحمن اتباع تعليمات الجهات المختصة في مثل هذه الحالات الجوية.

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