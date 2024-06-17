إنقاذ حاجّة عراقية من جلطة دماغية بتجمع مكة الصحي

تعرضّت حاجة عراقية لجلطة دماغية أفقدتها القدرة على الكلام والحركة في الجهة اليمنى، لتبدأ رحلتها العلاجية العاجلة في مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي في سباق مع الزمن لإنقاذ حياتها وسحب الخثرة المسببة للجلطة بنجاح.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه فور تلقي البلاغ من الطوارئ عبر خدمة الخط الساخن ، نُقلت المريضة بواسطة الهلال الأحمر إلى المدينة الطبية، وتمّ استقبالها بفريق طبي متكامل يضم طبيب الطوارئ وطبيب المخ والأعصاب وطبيب الأشعة، وأجريت لها الفحوصات اللازمة على الفور، حيث أظهرت الأشعة المقطعية وجود خثرة في الشريان المغذي للفص الأيسر من الدماغ، مما استدعى تدخلاً عاجلاً من قسم الأشعة التداخلية.

وبفضل التكامل بين التخصصات و الإجراءات السريعة، تم نقل المريضة إلى جناح القسطرة في قسم الأشعة، وتمّ سحب الجلطة بنجاح باستخدام تقنية الأشعة التداخلية العصبية، وعادت التروية الدموية إلى الدماغ بدون أي مضاعفات تذكر.