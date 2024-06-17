موعد مباراة فرنسا والنمسا اليوم في يورو 2024

يستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره النمسا مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

بطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024، تقام في ألمانيا بمشاركة 24 منتخبًا، خلال الفترة بين 14 يونيو وستستمر فعالياتها حتى يوم 14 يوليو المقبل.

ويستضيف ملعب اسبرت أرينا، أحداث مباراة فرنسا مع النمسا في الجولة الأولى لدور المجموعات من يورو 2024.

ويقع منتخبي فرنسا والنمسا في المجموعة الرابعة بكأس أمم أوروبا 2024، رفقة كلا من بولندا وهولندا.

موعد مباراة فرنسا والنمسا اليوم:

وتنطلق المباراة في تمام 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع عبر قناة beIN sports Max 1.

ويعلق على أحداث مباراة النمسا وفرنسا، المُعلق الرياضي عامر الخوذيري.