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فريق التحرير

17 يونيو 2024

بعد حل حكومة الحرب.. نتنياهو يعتزم تشكيل مجلس بديل

دوليات
بعد حل حكومة الحرب.. نتنياهو يعتزم تشكيل مجلس بديل

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشكيل مجلس سياسي مصغر يضم وزيري الدفاع والشؤون الإستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي، وذلك بعد قرار نتنياهو إلغاء مجلس الحرب، بعد طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الانضمام إليه، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق.

وإلغاء حكومة الحرب المؤلفة من ستة أعضاء، خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد استقالة الجنرال السابق بيني غانتس من الحكومة.

والأسبوع الماضي، أرسل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، خطابًا رسميًّا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبًا بعضوية مجلس الحرب، وذلك في أعقاب استقالة بيني غانتس.

وعادت الحكومة الإسرائيلية إلى وضعها الذي سبق الـ7 من أكتوبر 2023، وأصبحت حكومة يمينية – حريدية بشكل كامل، في أعقاب استقالة عضو مجلس الحرب، الوزير بلا حقيبة غانتس وشريكه غادي آيزنكوت وحزبهما “معسكر الدولة” الوسطي.

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