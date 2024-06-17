كانت متجهة للطائف.. طائرة مصرية تهبط اضطراريا في جدة بسبب وفاة قائدها

وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا من مساعد كابتن إحدى الطائرات التي كانت متجهة من العاصمة المصرية القاهرة إلى مدينة الطائف، ليبلغهم بوفاة قائد الطائرة المصري حسن عدس.

وكان مساعد الطيار قد أعلن عبر مكبرات الصوت يخبرهم أن مسار الرحلة سيتغير، لتهبط الطائرة في جدة اضطراريًّا، بعد وفاة قائدها وهي تحلق في الأجواء.

ووفقًا لمقطع الفيديو قال مساعد الطيار: “نعتذر لكم عن تغيير مسار الرحلة إلى مطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة، وذلك لوفاة أخي وصديقي قائد الطائرة كابتن حسن”.

وقدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعازيهم لعائلة الطيار، وعبروا عن حزنهم لحادث الوفاة المفاجئة.