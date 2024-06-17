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17 يونيو 2024

إشبيلية يُعلن رحيل سيرجو راموس عن الفريق

رياضة
إشبيلية يُعلن رحيل سيرجو راموس عن الفريق

أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن رحيل سيرجيو راموس لاعب الفريق، بشكل رسمي عن الفريق اليوم الإثنين.

ونشر نادي إشبيلية عبر موقعه الرسمي: “أبلغ سيرجيو راموس نادي إشبيلية أنه لن يستمر الموسم المقبل في كيان نيرفيون بعد أن حقق حلمه بالعودة إلى النادي الذي تدرب فيه كلاعب وحقق مكانة دولية كاملة”.

وتابع: “يود نادي إشبيلية أن يشكر سيرجيو راموس على الالتزام والقيادة وأقصى قدر من التفاني الذي أظهره في هذا الموسم، متمنيًا له حظًا سعيدًا في التحدي الاحترافي المقبل”.

وأختتم: “سيودع سيرجيو راموس علنًا يوم الثلاثاء في غرفة الصحافة رامون سانشيز بيزخوان، برفقة الرئيس خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو”.

ولعب سيرجيو راموس 37 مباراة في موسم 23/24، بمجموع 3301 دقيقة وسجل 7 أهداف.

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