إشبيلية يُعلن رحيل سيرجو راموس عن الفريق

أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن رحيل سيرجيو راموس لاعب الفريق، بشكل رسمي عن الفريق اليوم الإثنين.

ونشر نادي إشبيلية عبر موقعه الرسمي: “أبلغ سيرجيو راموس نادي إشبيلية أنه لن يستمر الموسم المقبل في كيان نيرفيون بعد أن حقق حلمه بالعودة إلى النادي الذي تدرب فيه كلاعب وحقق مكانة دولية كاملة”.

وتابع: “يود نادي إشبيلية أن يشكر سيرجيو راموس على الالتزام والقيادة وأقصى قدر من التفاني الذي أظهره في هذا الموسم، متمنيًا له حظًا سعيدًا في التحدي الاحترافي المقبل”.

وأختتم: “سيودع سيرجيو راموس علنًا يوم الثلاثاء في غرفة الصحافة رامون سانشيز بيزخوان، برفقة الرئيس خوسيه ماريا ديل نيدو كاراسكو”.

ولعب سيرجيو راموس 37 مباراة في موسم 23/24، بمجموع 3301 دقيقة وسجل 7 أهداف.