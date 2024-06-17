قائمة البرازيل المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024

أعلن الجهاز الفني لمنتخب البرازيل بقيادة دوريفال جونيور، عن قائمة منتخبه المشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

ويتواجد منتخب البرازيل في المجموعة الرابعة ببطولة كوبا أمريكا 2024، رفقة كلا من كوستاريكا، كولومبيا وباراجواي.

وستكون أول مباراة لمنتخب البرازيل أمام نظيره كوستاريكا يوم 24 يونيو الجاري، في لوس أنجلوس.

قائمة البرازيل لبطولة كوبا أمريكا:

حراس المرمى: أليسون بيكر، بينتو، رافايل.

خط الدفاع: دانيلو، جيليرمي أرانا، ويندل، يان كوتو، لوكاس بيرالدو، ماركينيوس، بريمر،جابرييل ماجاليايس، إدير ميليتاو.

خط الوسط: أندرياس بيريرا، برونو جيمارايش، دوجلاس لويز، جواو جوميز، لوكاس باكيتا، إيدرسون.

خط الهجوم: بيبي، إندريك، إيفانيلسون، جابرييل مارتينيلي، رافينيا، رودريجو، فينيسيوس جونيور، سافينيو.