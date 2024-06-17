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فريق التحرير

17 يونيو 2024

روسيا عن مساع الناتو نشر أسلحة نووية: تصعيد آخر للتوتر

دوليات
روسيا عن مساع الناتو نشر أسلحة نووية: تصعيد آخر للتوتر

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الإثنين، إن تصريحات ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، حول محادثات لنشر مزيد من الأسلحة النووية تمثل تصعيدًا.

وصرح ستولتنبرج لصحيفة “تليجراف” البريطانية بأن الحلف يجري محادثات لنشر مزيد من الأسلحة النووية وإخراجها من المستودعات ووضعها في حالة الاستعداد، وذلك في مواجهة تهديد متزايد من روسيا والصين، وفق رويترز.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تصريحات ستولتنبرج تتناقض على ما يبدو مع بيان مؤتمر أوكرانيا الذي قال إن أي تهديد أو استخدام للأسلحة النووية فيما يخص ما يحدث في أوكرانيا غير مقبول.

وأضاف بيسكوف عن تصريحات ستولتنبرج: “هذا ليس سوى تصعيد آخر للتوتر”، مُشيراً إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يدفعون العالم إلى حافة مواجهة نووية من خلال منح أوكرانيا أسلحة بمليارات الدولارات، يستخدم بعضها ضد أراضٍ روسية.

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