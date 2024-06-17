الذهب يتراجع مع ترقب مؤشرات بشأن معدلات الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2321.11 دولار للأوقية، بعد صعوده أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة.

وفي السياق ذاته تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2335.30 دولار للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية غداً الثلاثاء وبيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس وقراءات أولية لمؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة، ومن المقرر أيضاً أن يتحدث عدد من مسؤولي بنوك الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.