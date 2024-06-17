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فريق التحرير

17 يونيو 2024

تلبية لدعوة زعيمها.. بوتين يزور كوريا الشمالية يومي 18 و19 يونيو

دوليات
تلبية لدعوة زعيمها.. بوتين يزور كوريا الشمالية يومي 18 و19 يونيو

قالت الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم الاثنين، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة إلى كوريا الشمالية يومي 18 و19 يونيو الجاري.

وأشار الكرملين في بيان “تلبية لدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون سيقوم فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية لجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية يومي 18 و19 يونيو 2024″، ومن المقرر أن يزور الرئيس الروسي بعد ذلك فيتنام في 19 و20 يونيو.

وكان الكرملين قال في وقت سابق أيضا إن روسيا تريد تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية “في جميع المجالات” لكنه لم يؤكد موعد الزيارة، كما يُشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كان قد زار روسيا في شهر سبتمبر الماضي حيث وصل شرقي روسيا بالقطار وقام بجولة في قاعدة فوستوشني كوزمودروم الفضائية.

والأربعاء الماضي، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم قال في رسالة بعثها إلى بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا إن بلاده “رفيق سلاح لا يقهر” لروسيا.

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