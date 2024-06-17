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فريق التحرير

17 يونيو 2024

إنجاز استثنائي.. ضخ 3 مليارات لتر مياه خلال “التروية وعرفة وأول أيام العيد”

حج 2024
إنجاز استثنائي.. ضخ 3 مليارات لتر مياه خلال “التروية وعرفة وأول أيام العيد”

أعلنت هيئة المياه، عن إنجاز استثنائي في موسم الحج الحالي تمثل في ضخ أكثر من 3 مليارات لتر من المياه العذبة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، خلال يومي التروية وعرفة، وأول أيام عيد الأضحى.

وأكدت هيئة المياه، عبر حسابها على منصة إكس، أن هذا الرقم تحقق من خلال “الخطط والاستعدادات المسبقة”، حيث استطاعت كلٌ من “تحلية المياه”، الذراع التشغيلي المرحلي للهيئة السعودية للمياه، ومنظومات الإنتاج في الشركة السعودية لشراكات المياه وشركائها في القطاع الخاص، من رفع الطاقة الإنتاجية للمياه إلى “مستويات قياسية”.

وقامت شركة نقل وتقنيات المياه، بإمداد المياه المنتجة لشركة المياه الوطنية التي أكملت الجهود التكاملية للمنظومة، بتوزيع وضخ الكميات المعلنة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

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