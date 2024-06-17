الرياض يجدد عقد مدرب الفريق لمدة موسم

كشفت تقارير صحفية، عن تجديد عقد البرازيلي أودير هيلمان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض مع النادي.

وأنهى الرياض موسمه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وهو يحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب ولديه 35 نقطة.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن نادي الرياض جدد عقد المدرب البرازيلي لمدة موسمًا واحدًا،

وأكدت الرياضية إلى أن نادي الرياض أتخذ خطوة التجديد للمدرب البرازيلي جاءت بعد تحسن النتائج في الدور الثاني من دوري روشن، وضمان البقاء لموسم جديد مع الكبار.

وخاض فريق الرياض تحت قيادة أودير هيلمان 25 مباراة في بطولة الدوري السعودي، حقق الفوز في 6 مواجهات، وتعادل في 9 مرات، بينما تلقى 10 هزائم، واستقبلت شباكه 36 هدفًا، وسجل 25.