النصر يتخذ قرارًا جديدًا بشأن اللاعبين المعارين

يرغب نادي النصر في مراقبة اللاعبين المعارين للفرق الآخرى، خلال الموسم الكروي الجديد.

وأوضحت الرياضية بأن فرناندو هييرو، المدير الرياضي الجديد بنادي النصر، عين ثلاثة مختصين في الإحصاء والأرقام من أجل مراقبة اللاعبين المعارين.

وأشارت الرياضية إلى أن الفريق الأحصائي سيقوم برصد أرقام اللاعبين بشكل دوري، وسيقدمها إلى المدرب البرتغالي لويس كاسترو، قبل اتخاذ قرار إعادتهم من عدمه.

وأنهى النصر موسمه في بطولة الدوري السعودي وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بفارق 14 نقطة عن غريمه التقليدي الهلال والذي يعتلي الصدارة وحصد لقب البطولة للمرة التاسعة عشر في تاريخه.

جدير بالذكر أن النصر قد خسر لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام غريمه التقليدي الهلال بركلات الترجيح 5/4، ليحصد الزعيم لقبه 11 في تاريخه.