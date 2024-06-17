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17 يونيو 2024

مانويل نوير يحسم مستقبله بعد اليورو

رياضة
مانويل نوير يحسم مستقبله بعد اليورو

حسم مانويل نوير حارس منتخب ألمانيا مستقبله خلال الفترة المقبلة.
وكشف نوير في تصريحات للصحفيين علي هامش بطولة يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا عن أنه لا يستبعد اعتزال اللعب الدولي، ولكنه لن يتخذ قراره إلا بعد نهاية بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”.
وقال نوير: “لا أريد الكشف عن هذا الآن، سأفكر في الأمور عقب البطولة”.
لعب نوير 120 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى في 2009، كما أنه أصبح الحارس الأساسي للمنتخب الألماني بداية من كأس العالم 2010، حيث توج بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل. ولكنه أيضا لم يتمكن من تفادي الخروج من دور المجموعات في نسختي 2018 و2022 من كأس العالم.

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