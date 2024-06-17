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17 يونيو 2024

تفاصيل عرض أرسنال لخطف أوسيمين قبل الأهلي

رياضة
تفاصيل عرض أرسنال لخطف أوسيمين قبل الأهلي دخل الهلال في مفاوضات مكثفة مع إدارة نابولي في الأيام الأخيرة لحسم التعاقد مع الهداف النيجيري

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تفاصيل مفاوضات أرسنال للتعاقد مع النيجيري أوسيمين لاعب نابولي.

وكشفت صحيفة “راي سبورت” الإيطالية عن محاولات ارسنال في التعاقد مع اوسيمين خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال محاولات تخفيض الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 130 مليون إسترليني .

وأضافت الصحيفة أن إدارة نابولي تبحث العرض المقدم من نادي ارسنال الإنجليزي من أجل حسم قرارهم ببيع اللاعب من عدمه.

وكشفت تقارير صحفية، عن أن نادي نابولي الإيطالي يدرس التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان نابولي قد أعلن تعيين أنطونيو كونتي مدربًا للفريق لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2027 بدءًا من الموسم المقبل.

قالت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، إن كونتي يمتلك علاقة رائعة مع روميلو لوكاكو ويستطيع الاستفادة من خدماته مع الفريق الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نابولى أكدت للمدير الفنى أن التعاقد مع لوكاكو مرتبط برحيل النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق

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