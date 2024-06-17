تفاصيل عرض أرسنال لخطف أوسيمين قبل الأهلي

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تفاصيل مفاوضات أرسنال للتعاقد مع النيجيري أوسيمين لاعب نابولي.

وكشفت صحيفة “راي سبورت” الإيطالية عن محاولات ارسنال في التعاقد مع اوسيمين خلال الأيام المقبلة، وذلك من خلال محاولات تخفيض الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 130 مليون إسترليني .

وأضافت الصحيفة أن إدارة نابولي تبحث العرض المقدم من نادي ارسنال الإنجليزي من أجل حسم قرارهم ببيع اللاعب من عدمه.

وكشفت تقارير صحفية، عن أن نادي نابولي الإيطالي يدرس التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان نابولي قد أعلن تعيين أنطونيو كونتي مدربًا للفريق لمدة 3 سنوات حتى يونيو 2027 بدءًا من الموسم المقبل.

قالت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، إن كونتي يمتلك علاقة رائعة مع روميلو لوكاكو ويستطيع الاستفادة من خدماته مع الفريق الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة نابولى أكدت للمدير الفنى أن التعاقد مع لوكاكو مرتبط برحيل النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم الفريق