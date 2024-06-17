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17 يونيو 2024

الاتحاد الإنجليزى يشكو ألمانيا لـ”يويفا” بسبب أزمة جماهيرية قبل مباراة صربيا

رياضة
الاتحاد الإنجليزى يشكو ألمانيا لـ”يويفا” بسبب أزمة جماهيرية قبل مباراة صربيا

يعتزم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مخاطبة نظيره الأوروبي “يويفا” بسبب ما أسماه الفوضى التي شهدها انتقالات الجماهير البريطانية لملعب مباراة صربيا التي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بهدف نظيف في افتتاحية مشوارهم ببطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024” المقامة حاليًا في ألمانيا وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” ترك الآلاف في انتظار القطارات حتى الساعات الأولى من الصباح، بينما اضطر آخرون إلى التخلي عن وسائل النقل العام والسير أربعة أميال على الأقدام من حديقة المشجعين وسط مشاهد سيئة في جيلسنكيرشن.

وقبل مباراة صربيا، اضطر ممثلو اتحاد مشجعي كرة القدم إلى التدخل ومناشدة المنظمين إرسال حافلات مكوكية إلى حديقة المشجعين، التي كانت تقع في مضمار سباق الخيل على مشارف المدينة.

ومع امتداد طوابير الانتظار إلى ساعة ونصف الساعة، تخلى العديد ممن اعتقدوا أنهم لن يصلوا في الوقت المناسب لبدء المباراة عن الانتظار وانطلقوا سيرًا على الأقدام.

وقالت متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي: “نحن على دراية بالمشكلات التي واجهها مشجعونا في جيلسنكيرشن الليلة الماضية وسنضمن إرسال ملاحظاتهم إلى المنظمين”.

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