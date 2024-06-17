تقارير تكشف وجهة سيرجيو راموس الجديدة

كشفت بعض التقارير الصحفية عن وجهة سيرجيو راموس المقبلة بعد رحيله عن إشبيلية الإسباني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن راموس سيحاول إعطاء الأولوية لعائلته عند التوقيع مع ناديه المستقبلي.

وأضافت الصحيفة، أن راموس (38 عاما) يدرك جيدا أن العقد الذي سيوقع عليه في أي ناد سيكون الأخير، وسيكون إما لموسم واحد، أو في أفضل الأحوال لموسمين.

وأوضحت أن ممثلي اللاعب سيحاولون الحصول على بعض الوقت لإيجاد العرض الأفضل، لاعتقادهم بأنه في حالة بدنية وفنية ممتازة، ويستطيع اللعب في أعلى المستويات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أفضل المحطات لراموس حاليا، ستكون إما في الدوري السعودي أو الأمريكي، دون استبعاد دوريات أخرى مثل تركيا أو اليابان.