نيابة عن خادم الحرمين.. نائب أمير مكة يسلم كسوة الكعبة لسدنة بيت الله الحرام

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سلّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل، كسوة الكعبة المشرفة لسدنة بيت الله الحرام.

ووقع محاضر التسليم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور توفيق الربيعة ، ونائب كبير سدنة بيت الله الحرام عبدالملك بن طه الشيبي.

وتأتي مراسم التسليم ضمن الاستعدادات والمراحل المتبعة لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة المقررة مطلع العام 1446هـ، بما يعكس اهتمام القيادة وعنايتها لكافة المراحل منذ بدأ التصنيع وحتى إتمام الاستبدال.