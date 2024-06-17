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فريق التحرير

17 يونيو 2024

“الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء” تكشف سبب الانقطاع في مخيم البعثة الأردنية في مشعر منى

محليات
“الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء” تكشف سبب الانقطاع في مخيم البعثة الأردنية في مشعر منى

أوضحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ، أنه بشأن تكرار انقطاع الخدمة الكهربائية في مخيم البعثة الأردنية في مشعر منى ، فقد تمّ زيارة الموقع عصر اليوم الاثنين من قبل الفريق الميداني للهيئة ، وبعد المعاينة اتضح أن الخدمة الكهربائية مستقرة من جهة الشبكة الكهربائية العامة، وأن انقطاع الخدمة الكهربائية عن المخيم يعود إلى عدم التوزيع الأمثل للأحمال الكهربائية الداخلية، وهي مسؤولية إدارة المخيم.

وأفادت الهيئة أنه تم توجيه الإدارة المختصة في المخيم ، إلى إعادة توزيع الأحمال وكذلك ضرورة الاستفادة من القدرات الكهربائية المتاحة للموقع بالشكل الأمثل.
وتؤكد الهيئة حرصها على موثوقية وجودة الخدمة الكهربائية لجميع المخيمات ومتابعتها المستمرة للأعمال التشغيلية لمقدمي الخدمة الكهربائية بما يضمن سلامة وراحة الحجاج.

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